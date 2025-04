Torino, Zapata rinnova e vede il rientro: e sarà il colombiano a onorare gli Invincibili il 4 maggio a Superga 

Torino, Duvan Zapata torna rinnova coi granata e brucia le tappe del rientro, ma le novità per il bomber colombiano non sembrano finire qui



Quella in procinto di concludersi per Duvan Zapata è stata una settimana a tinte granata che il centravanti del Torino non dimenticherà tanto facilmente. Già, perché qualora il rientro sul campo del Filadelfia dopo l’infortunio e il rinnovo contrattuale con il club di Via Viotti non fossero ‘sufficienti’, ecco che a coronare gli ultimi sette giorni dell’ex Atalanta sono in arrivo preziose novità in previsione del prossimo 4 maggio. Ma armiamoci della doverosa pazienza e riavvolgiamo il nastro con ordine.

Per prima cosa, come anticipato poc’anzi, le prime notizie incoraggianti a riguardare da vicino Zapata provengono direttamente dall’infermeria della scuderia piemontese. Come palesato anche dallo stesso classe ‘91 con un video diramato sui propri profili social, l’atleta ha dato il via all’ultima fase della riabilitazione tra le mura del centro sportivo granata. Sotto lo sguardo attento dei preparatori l’attaccante si allena in solitaria per smaltire le noie muscolari figlie del brutto infortunio al crociato risalente allo scorso ottobre nel match contro l’Inter. Per quanto in casa Torino la parola d’ordine rimanga ‘prudenza’, l’obiettivo ufficioso (e non ancora ufficiale) sarebbe quello di riavere Zapata per il prossimo ritiro estivo che andrà in scena presso la località altoaltesina di Prato allo Stelvio tra la seconda e la terza settimana di luglio.

Ma non solo, perché – anche grazie alla fiducia che si percepisce intorno alle condizioni fisiche del giocatore – ieri il club di Cairo ha comunicato il rinnovo contrattuale del nativo di Padilla. Zapata ‘recupererà’ così la stagione persa, prolungando per almeno un ulteriore anno (dal giugno 2026 a quello del 2027) il suo matrimonio con il Torino.

Zapata Torino Filadelfia 2

Eppure, le belle notizie per la punta non terminano qui. Secondo quanto reso noto stamane da La Gazzetta dello Sport, sarà proprio Zapata il prescelto dal Torino per leggere i nomi dei caduti di Superga nel canonico rituale. Il prossimo 4 maggio – come da tradizione – colui che brandisce la fascia da capitano un tempo di Valentino Mazzola ricorderà gli Invincibili scomparsi nel 1949. Toccherà quindi a Duvan raccogliere il testimone lasciato da Alessandro Buongiorno, per un gesto destinato a suggellare per sempre il legame del colombiano con Torino e il Toro.