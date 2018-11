Torino imbattuto da 7 sfide in trasferta: l’impareggiabile confronto tra la guida di Mazzarri e quella di Mihajlovic

Il Toro di Mazzarri con la vittoria di domenica scorsa a Genova arriva a quota 13 punti fuori casa e si conferma imbattuto in trasferta da ben 7 gare. Vedendo questi risultati viene automatico il confronto con un anno fa quando la squadra era guidata da Mihajlovic e aveva totalizzato solamente 5 punti fuori casa. Nella stagione 2016/2017 infatti il punto debole della squadra guidata dal tecnico serbo erano soprattutto le trasferte, il Toro infatti perse 2 partite in casa ma ne vinse solamente 4 fuori casa. Oltre ai risultati è giusto notare le ottime prestazioni della squadra di Mazzarri, che riesce restare compatta e a imporre il proprio gioco sia in casa che in trasferta. Il Toro imprevedibilmente instabile guidato da Mihajlovic ha lasciato posto a una squadra nuova sicura di sé e capace di controllare il match a prescindere dal campo in cui si giochi.