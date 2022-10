Toronto, Insigne racconta: «Mia moglie ed io abbiamo perso una figlia...»

L’attaccante del Toronto ha parlato in conferenza stampa della tragedia vissuta insieme alla moglie poco tempo fa

Lorenzo Insigne, attaccante del Toronto ed ex Napoli, ha parlato in conferenza stampa della tragedia vissuta con la moglie poco tempo fa. Di seguito riportiamo le sue parole.

LE PAROLE – «E’ noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento: abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti».