Torregrossa Sampdoria, manca solo l’ufficialità: scelto il numero di maglia

Ernesto Torregrossa ha siglato il contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2025: oggi attesa l’ufficialità, scelto il numero di maglia

Ernesto Torregrossa ha siglato ieri il contratto che lo legherà alla Sampdoria fino al 2025. L’attaccante si trasferisce dal Brescia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, l’operazione complessiva graverà sulle casse blucerchiate per sette milioni di euro complessivi.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Manca solo l’ufficialità, attesa per la giornata di oggi. Torregrossa, come riporta il Secolo XIX, ha scelto il numero nove lasciato libero da Federico Bonazzoli dopo il suo trasferimento al Torino. L’attaccante sarà oggi al Picco per assistere dalla tribuna alla partita Spezia Sampdoria.