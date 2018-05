Torreira sul mercato: «Napoli? Ora non ci penso»

Il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, ha parlato ai microfoni dell’interesse del Napoli di Sarri

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, potrebbe lasciare il club blucerchiato al termine della stagione. Sul giocatore, infatti, ci sono diverse squadre, tra cui il Napoli di Maurizio Sarri. Delle voci di mercato ha parlato lo stesso calciatore ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole:

«Al momento sono concentrato solo sulla Samp, voglio giocare al meglio queste ultime tre partite. No al Napoli? Non posso dire nulla adesso, come già detto al momento mi dedico alla squadra e poi sarà tempo di pensare alla Nazionale. Solo dopo mi concentrerò sul mercato».