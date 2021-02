Torricelli: «Rigore Napoli? Fosse stato per la Juve sarebbe venuto giù il mondo»

Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del rigore concesso al Napoli su Chiellini-Rrahmani

Intervistato dal Corriere di Torino, Moreno Torricelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

PORTO – «La Juventus non sbaglia mai due partite di fila. Sottovalutarli complicherebbe ulteriormente un match difficile. I portoghesi giocano bene, sanno tenere palla. La Juve è più forte, ha qualcosa in più del Porto. Ma la superiorità va dimostrata sul campo».

BONUCCI – «Credo che almeno un senatore tra lui e Chiellini sarà in campo. Ma la Juve al centro della difesa è tranquilla. Ha quattro interpreti fortissimi. Demiral e De Ligt sono stati i migliori in campo contro l’Inter in Coppa Italia».

RIGORE NAPOLI – «Sono d’accordo con Pirlo: se quel rigore fosse stato assegnato alla Juve, sarebbe venuto giù il mondo. Più che l’episodio, contesto la regola. Chiellini fa un movimento con il braccio per cercare l’avversario e sfortunatamente lo tocca in faccia, ma Rrahmani urla come se avesse preso un cazzotto da Tyson. Una reazione un po’ eccessiva».