Tottenham, 30 milioni all’anno per cedere i diritti sul nome del nuovo stadio

Tottenham, ecco la richiesta economica avanzata dal patron del club Daniel Levy per cedere i diritti del nome degli Spurs

In Italia ci si sta pian piano adeguando, in Inghilterra invece avere uno stadio di proprietà è già una regola. Tra chi sta intraprendendo ora questo cammino c’è il Tottenham. Per avere però un impianto di proprietà è necessaria la cessione dei diritti legati al nome.

Come riporta il Daily Telegraph la richiesta fatta da Daniel Levy, patron del club, sarebbe di 25 milioni di sterline all’anno per un contratto di 15 anni. In totale la somma sarebbe di circa 440 milioni di euro per la cessione dei diritti.