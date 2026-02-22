Connect with us
Tottenham Arsenal, stop al gioco per un un problema tecnico dell’assistente: ecco cosa è successo

Published

1 ora ago

on

By

Arbitro

Tottenham Arsenal, match sospeso per un guasto tecnico all’assistente: ecco cosa è accaduto nella sfida

All’inizio del derby del Nord di Londra il gioco è rimasto fermo per diversi minuti, creando subito un clima di incertezza al Tottenham Hotspur Stadium. L’interruzione è arrivata dopo pochissimo dall’avvio della sfida tra Tottenham e Arsenal, attirando l’attenzione di pubblico e giocatori.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La causa dello stop è stata un problema di comunicazione legato all’assistente dell’arbitro Banks. La natura del guasto non è apparsa immediatamente chiara, tanto che sia i due allenatori sia alcuni calciatori si sono avvicinati al direttore di gara per chiedere spiegazioni sull’improvvisa sospensione del match.

Dopo alcuni minuti di attesa, Banks ha ricevuto il via libera per riprendere il gioco, che era rimasto bloccato per quasi cinque minuti. Una pausa così lunga inevitabilmente influenzerà il recupero del primo tempo, destinato ad allungarsi sensibilmente.

