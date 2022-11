Tottenham, Bentancur: «Quando senti che credono in te ci provi»

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha parlato a Tuttosport del suo momento in Premier League

TOTTENHAM – «La verità e che sono felice, contentissimo di quanto sto realizzando con il Tottenham. Ho già segnato tre gol in questa stagione e non siamo neanche a metà. Ora che il tecnico, Antonio come lo chiamano qui i tifosi, ha cambiato sistema di gioco puntando su una mediana di tre centrocampisti mi chiede di spingermi con più costanza nell’area avversaria, di provare maggiormente ad andare al tiro: i risultati sono sotto gli occhi di tutti, credo sia un discorso di sicurezza nei propri mezzi. Quando senti che credono in te senza se e senza ma perdi ogni tipo di timidezza e ci provi».

JUVE – «I primi tre anni sono stati di crescita, gara dopo gara, di miglioramento. Gli ultimi due invece non sono stati soddisfacenti, penso che la Juve avesse perso un po’ di fame, di rabbia. Quando vinci molto, il rischio è che il gruppo si abitui ai trionfi, abbia la pancia troppo piena e vengono meno le motivazioni».

