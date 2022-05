Tottenham, Conte: «Champions? Questo club cambia gli allenatori, ma i giocatori alla fine sono sempre quelli»

Conte: «Champions? Questo club cambia gli allenatori, ma i giocatori alla fine sono sempre quelli». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte ha così parlato riguardo alla rincorsa Champions del suo Tottenham nel post partita del match vinto contro il Burnley.

«Sono venuto qui per provare a migliorare la situazione, ma magari al momento non sono così bravo da farcela. Questo club cambia gli allenatori, ma i giocatori alla fine sono sempre quelli. Potrei star qui a prendere lo stipendio e basta, ma sono troppo onesto per questo».