Tottenham, la carica di Pochettino e Kane: «Battiamo l’Inter per rilanciarci»

Le parole di Pochettino e Kane in vista dell’esordio in Champions League, domani pomeriggio si giocherà Inter-Tottenham

Non è un momento felice per il Tottenham reduce dal ko di Wembley contro il Liverpool di Klopp. Domani pomeriggio l’esordio in Champions League a San Siro contro l’Inter: «Grande squadra, grande storia e il ritorno in Champions darà sicuramente motivazioni particolari. Icardi? Conosciamo benissimo le sue qualità. Lautaro Martinez? Un crac, un ragazzo che arriverà lontano. Non mi esaltavo dopo tre successi consecutivi e non sono depresso ora. Contro il Liverpool ci può stare di perdere, ma siamo stati in corsa fino all’ultimo» le parole di Pochettino riprese dalla Gazzetta dello Sport.

Periodo di astinenza dal gol per il bomber Harry Kane che ai microfoni del Sun si dice pronto ad invertire la rotta: «Mi sento in forma, sono pronto, sappiamo che dobbiamo fare tutti meglio. La squadra è forte, dobbiamo ripagare la società. Tutti uniti, ci sosteniamo l’uno con l’altro perché esistono dei periodi negativi in una stagione, ma torneremo in alto. A nessuno piace perdere le partite importanti e adesso abbiamo un’altra grande sfida contro l’Inter. Se la vinceremo torneremo a sentire la fiducia, possiamo fare il risultato e cambiare il momento negativo».