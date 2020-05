Tottenham, Kane: «Il nostro obiettivo è la Champions League»

Harry Kane suona la carica in casa Tottenham: gli Spurs faranno di tutto per conquistare un posto in Champions League

Intervenuto ai canali ufficiali del Tottenham, Harry Kane ha chiarito che l’obiettivo minimo degli Spurs è il quarto posto, che consentirebbe ai londinesi di accedere alla prossima edizione della Champions League. Ecco le parole dell’attaccante.

«Dobbiamo cercare di finire tra le prime quattro. Non c’è dubbio a riguardo. Al rientro ci attende una grande partita contro il Manchester United. Realisticamente dovremo vincere sette o otto delle partite che ci resteranno per qualificarci in Champions League. Questo deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo assicurarci di finire con forza se vogliamo giocare in Champions League la prossima stagione».