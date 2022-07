Tottenham, Kulusevski: «Lavoro duro per diventare un campione»

L’esterno del Tottenham Kulusevski ha parlato della differenza tra la Serie A e la Premier League

Dejan Kulusevski, esterno del Tottenham ed ex Juventus, ha parlato della differenza tra la Serie A e la Premier League. Le sue parole riportato da Gazzetta.it.

LE PAROLE – «Lavoro duro per essere competitivo. I miei migliori risultati devono ancora arrivare. Mi piace lavorare duro per diventare un campione. In Premier League il calcio è più veloce e più forte».