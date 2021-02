Tottenham, Mourinho: «Caso Bale? È il momento di dire la verità»

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della situazione legata a Gareth Bale: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della situazione legata a Gareth Bale. L’attaccante gallese, nonostante la mancata convocazione nell’ultimo match di FA Cup, si è mostrato su Instagram in perfette condizioni fisiche.

«Devo ammettere che il suo post ha creato la necessità di chiarire questa situazione. Realtà e messaggio sui social erano in contraddizione. Ripeto per l’ultima volta che Bale non si sentiva bene, aveva chiesto di svolgere degli esami e, pur non avendo un infortunio, non era al meglio. Non era pronto per la partita con l’Everton, è facile da capire. Se domani lo sarà, conterò ovviamente anche su di lui».