Tottenham, Mourinho: «Ora i tifosi sono felici come noi»

Jose Mourinho parla della vittoria del Tottenham contro il West Ham: prima sulla panchina degli Spurs per il portoghese. Ecco le parole ai canali ufficiali della società.

MOURINHO – «Abbiamo mostrato un grandissimo spirito, facendo un buon calcio e dominando per 70 minuti. Oggi le condizioni erano complicate, visto che c’è appena stata la sosta, ma siamo riusciti a far bene. A fine partita non volevo andare dai nostri tifosi perché sentivo di non doverlo fare. Si tratta dei calciatori, non di me, ma chiedo scusa per questo. Sono rimasto lontano ma ho apprezzato che qualche migliaio di tifosi hanno seguito la squadra, ora loro sono felice come noi».