Il Tottenham punta Jesse Lingard del Manchester United: il centrocampista è una richiesta di José Mourinho

Il Tottenham non intende fermarsi dopo l’acquisto di Gareth Bale dal Real Madrid. La società di Premier League ha messo nel mirino anche Jesse Lingard del Manchester United.

Come riportato da numerose fonti inglesi, gli Spurs vorrebbero accontentare il tecnico José Mourinho. Al momento, però, non è in corso alcuna trattativa.