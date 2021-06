Tottenham, Paratici si Conte no: le ultime sugli Spurs

Niente Tottenham per Antonio Conte: salta la trattativa per il passaggio del tecnico ex Inter sulla panchina del club di Premier League

Salta la possibilità di un ritorno in Premier League, almeno per il momento, per Antonio Conte come ribalza dal Regno Unito. Come riporta il Telegraph, l’ex allenatore dell’Inter non sarebbe più un’opzione concreta per la panchina degli ‘Spurs’.

Fumata nera tra Conte e la società londinese: non si sarebbe trovato l’accordo sulla parte economica del contratto del tecnico leccese, in aggiunta ad altre differenti valutazioni sugli obiettivi di mercato e lo staff in appoggio dell’ex Ct della Nazionale. Indipendentemente dal mancato approdo di Conte al Tottenham, Fabio Paratici sembra invece ormai prossimo ad accettare la proposta del presidente Levy: chiusura vicina con l’ex CFO della Juventus, che ieri ha salutato i bianconeri nella conferenza d’addio alla presenza di Agnelli.