Tottenham, Heung Min Son si concentra sulla sfida contro l’Inter: «Sappiamo che è una squadra pericolosa, ma se giochiamo con grinta abbiamo ottime possibilità»

Grande vittoria per Tottenham ieri contro il Chelsea. Il grande protagonista del match è senz’altro il coreano Heung Min Son, autore del gol del 3 a 0, che nel post partita non nasconde il suo rammarico per avere sprecato tante occasioni prima di andare a segno.

Heung Min Son ai microfoni di Sky Sport si proietta sulla sfida di mercoledì prossimo contro l’Inter, ecco le parole del coreano: «Sappiamo che la prossima sarà una sfida molto difficile, ma noi saremo sicuramente pronti e credere. Se mostriamo la stessa grinta di oggi avremo ottime possibilità di vincere. Sappiamo che l’Inter è molto pericolosa, è un grande squadra e lo abbiamo visto nella gara di andata. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obbiettivo ed essere pronti sul piano fisico e mentale».