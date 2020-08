Totti annuncia il documentario sulla sua storia: «Uscirà il 19 ottobre» – FOTO

View this post on Instagram

Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! "Mi chiamo Francesco Totti" regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19-20-21 ottobre. Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me.❤️ @visionfilmdistribution @wildsidesrl @the_apartment_pictures @fremantleit @caprientertainment #MiChiamoFrancescoTotti #totti