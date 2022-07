Totti: «Cristiano Ronaldo? Ben venga. Dybala era molto possibile»

Le parole di Francesco Totti sui due nomi accostati alla Roma: «Dybala alla Roma era possibile. Ronaldo? Se fosse vero ben venga»

Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione di un evento di padel a Bologna.

RONALDO ROMA – «Sinceramente non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero, ben venga. Penso tutti i romanisti saranno entusiasti »

DYBALA ROMA – «Era possibile, molto possibile. Poi sono successe altre cose e è svanito così. Adesso lui penserà altrove, non so dove. Speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata, ma poi realmente non so cosa si sono detti».

FRATTESI – «È un’operazione possibile, ne stanno parlando i dirigenti e stanno valutando un po’ di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa».

VOLPATO – «Il 4-3-3 riesce a valorizzarlo. È estroso, timido e riservato: ha voglia di crescere e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato il suo valore, sapendo che giocare in una piazza come Roma non è semplice».