Totti e gli allenatori: «Zeman ti fa divertire, con Capello hai sempre torto»

Totti e il rapporto con i tecnici avuti a Roma, da Zdenek Zeman a Fabio Capello: ecco le parole dell’ex capitano giallorosso

Nel corso degli anni Francesco Totti, ex capitano della Roma e oggi dirigente della società giallorossa, ha potuto instaurare un rapporto con i diversi allenatori della Capitale. Non sempre i rapporti son stati idilliaci con tutti, vedasi la burrascosa amicizia con Spalletti, ma alcuni di questi hanno avuto un ruolo importante nella crescita del calciatore. Ne ha parlato quest’oggi lo stesso Francesco Totti nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Il Venerdì/La Repubblica in cui l’ex 10 giallorosso rivela qual è stato l’allenatore con cui ha instaurato il miglior rapporto.

Queste le parole di Totti che si sofferma sulle figure di Zdenek Zeman e Fabio Capello: «Zeman. Sembra un tipo ombroso, ma appena lo conosci te ce diverti da morì. Certo per capirlo quando parla ci vuole un po’… Quando fa un discorso ogni tanto te c’addormenti. Capello? Quando parli con lui hai sempre torto. Sa tanto ma l’ultima parola deve sempre essere la sua. Se passa un piccione e lui dice che è un gabbiano ti dimostrerà che è un gabbiano. Le ragazze in ritiro? Le cercava negli armadi, nella doccia, pure sotto al letto».