Cristian Totti prima evita di segnare approfittando delle difficoltà del portiere avversario e poi dimostra la sua dimestichezza con l’inglese

Francesco Totti in diversi occasioni ha dimostrato di aver difficoltà “a masticare l’inglese” ma non è decisamente così per suo figlio Cristian, che ha anche mostrato al mondo di essere già un campione di Fair Play. L’erede della bandiera giallorossa ha partecipato alla Madrid Football Cup, torneo riservato alle migliori squadre Under14 d’Europa, con la formazione guidata da Alessandro Rubinacci. Durante una delle partite il piccolo Cristian si è scontrato con il portiere avversario, che è rimasto a terra per il colpo involontario subito alla testa. Il giovanissimo attaccante romanista non solo ha evitato di segnare approfittando delle difficoltà dell’estremo difensore ma mentre i compagni ne approfittavano per dissetarsi si è avvicinato all’avversario per sincerarsi che stesse bene.

Nell’intervista post match, Cristian ha poi fatto sfoggio di tutta la sua dimestichezza con la lingua inglese affermando senza difficoltà ad una giornalista locale: «Cosa ho detto al portiere? Gli ho chiesto se stava bene, non mi importava di segnare ma di come stava». Il piccolo Totti non è ancora arrivato ai livelli del padre sul campo ma certamente ha confermato di avere una maturità fuori dal comune per un ragazzino della sua età.