Totti: «Orgoglioso di quanto fatto alla Roma, un sogno giocare con una sola maglia»

Francesco Totti è tornato a parlare della sua magica e leggendarie avventura alla Roma

Francesco Totti, storica bandiera della Roma, in una intervista a Robinson, speciale de La Repubblica per i più piccoli, è tornato a parlare della sua carriera in giallorosso.

CAPITANO – «Essere il capitano di una squadra per tantissimi anni è una responsabilità enorme. Non è facile portare la fascia al braccio in campo, devi gestire anche il gruppo, l’esterno, l’ambiente, i momenti negativi e i positivi».

UNICA MAGLIA – «L’ho fatto perché era un mio sogno che ho sempre voluto portare avanti, cioè quello di indossa un’unica maglia dell’unica squadra che ho sempre tifato, cioè la Roma. Penso che fosse doveroso contraccambiare la fiducia e il rispetto sia della società che, soprattutto, dei tifosi. È quello che ho fatto per questi colori e ne sono orgoglioso».