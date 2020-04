Totti rivela: «Giocare con Ronaldo era il mio sogno. All’Inter e al Barça era devastante»

Nella diretta Instagram con Cristian Vieri, Francesco Totti ha rivelato il suo sogno da calciatore: giocare con Ronaldo il Fenomeno

Francesco Totti durante la diretta Instagram con Cristian Vieri ha svelato quale fosse il suo sogno da calciatore. Le sue parole.

ATTACCANTE PIÙ FORTE – «A parte me, che sono stato l’attaccante più forte, con quale altro attaccante avresti voluto giocare?. Il sogno mio è sempre stato Ronaldo il Fenomeno. Se l’ho mai chiamato per venire a Roma? Avremmo dovuto fare i buffi per 100 anni (ride, ndr). Per me è stato il più forte di tutti. Tra Barcellona e Inter è stato devastante. Aveva una testa diversa, era imbarazzante. Ogni tanto guardo i video in televisione, mamma mia. Che bello».