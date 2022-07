Totti, rivelazione sulla rottura con Ilary: «Verrà annunciato questa sera»

Rivelazione sulla rottura della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Novità dal mondo del gossip

Bomba nel mondo del gossip che riapre il capitolo che porta il nome della storica coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Mesi fa le voci insistenti sulla loro presunta separazione, poi la smentita a gran voce e l’invito a non spendere parole sulla loro famiglia. Ora la bomba di Dagospia.

“Stasera un comunicato congiunto, annunceranno la decisione di separarsi”

“Stasera Totti e Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi“, questo l’annuncio che arriva con un titolone rosso da “allarme” su Dagospia. Impossibile non ricordare quanto accaduto mesi fa, quando già si parlava di profonda crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una crisi descritta ai tempi come “profondissima”, ma poi del tutto smentita. A rompere il silenzio era stato Totti (che intanto era finito al centro del gossip per una presunta nuova fiamma) con un video di cui si parlò per giorni.

