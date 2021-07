Tragedia a Pescara, il club comunica il decesso del giovane Serra

Il giovane Matteo Serra era rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso mercoledì: il cordoglio del club

Il Pescara ha comunicato il decesso di Matteo Serra, difensore diciottenne del Pineto rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso mercoledì, sulla strada per Caprara Spoltore, in provincia di Pescara.

Il club ha comunicato la tragica notizia, stringendosi nel cordoglio della famiglia: «Purtroppo non ce l’ha fatta Matteo Serra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale Non dimenticheremo il tuo sorriso».