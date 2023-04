Tragedia nel mondo del volley: è morta Julia Ituma

Tragedia nel mondo del volley: Julia Ituma, pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara, è stata trovata morta ad Istanbul

Tragedia nel mondo del volley: Julia Ituma, pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara, è stata trovata morta ad Istanbul dove la squadra era in trasferta in occasione della sfida di Champions League contro l’Eczacibasi.

Ituma è precipitata da una finestra dell’hotel in cui alloggiava la squadra e le dinamiche dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire, con la Federazione italiana volley che è in costante contatto con la Farnesina e l’ambasciata italiana per ricostruire la tragedia.