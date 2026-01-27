Tragedia in Romania: sette tifosi del Paok perdono la vita in un incidente mentre erano in viaggio verso Lione

Incidente mortale in Romania: sette tifosi del Paok diretti a Lione perdono la vita in un terribile schianto

Una trasferta verso Lione per sostenere la propria squadra si è trasformata in una tragedia immensa: sette tifosi del Paok Salonicco hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. Il gruppo era diretto in Francia per assistere alla partita di Europa League in programma giovedì 29 gennaio.

Secondo quanto riportato dai media rumeni, l’incidente è avvenuto nei pressi di Timișoara. Il van su cui viaggiavano i tifosi, dopo un sorpasso azzardato, si è scontrato frontalmente con un’autocisterna proveniente dalla direzione opposta. L’impatto ha poi spinto il minivan contro un tir che stava a sua volta effettuando un sorpasso, generando una dinamica devastante.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per sette dei dieci occupanti non c’è stato nulla da fare. I tre superstiti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lugoj, dove uno di loro versa in condizioni critiche. Un viaggio nato per passione si è così concluso nel modo più drammatico possibile.

