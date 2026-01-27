Connect with us

Calcio Estero

Tragedia in Romania: sette tifosi del Paok perdono la vita in un incidente mentre erano in viaggio verso Lione

Published

39 minuti ago

on

By

Ospedale ambulanza pronto soccorso

Incidente mortale in Romania: sette tifosi del Paok diretti a Lione perdono la vita in un terribile schianto

Una trasferta verso Lione per sostenere la propria squadra si è trasformata in una tragedia immensa: sette tifosi del Paok Salonicco hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. Il gruppo era diretto in Francia per assistere alla partita di Europa League in programma giovedì 29 gennaio.

Secondo quanto riportato dai media rumeni, l’incidente è avvenuto nei pressi di Timișoara. Il van su cui viaggiavano i tifosi, dopo un sorpasso azzardato, si è scontrato frontalmente con un’autocisterna proveniente dalla direzione opposta. L’impatto ha poi spinto il minivan contro un tir che stava a sua volta effettuando un sorpasso, generando una dinamica devastante.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per sette dei dieci occupanti non c’è stato nulla da fare. I tre superstiti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lugoj, dove uno di loro versa in condizioni critiche. Un viaggio nato per passione si è così concluso nel modo più drammatico possibile.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News1 giorno ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×