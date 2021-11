Trezeguet vicepresidente del River Plate? Il francese si è candidato

Trezeguet vicepresidente River Plate: l’ex attaccante della Juventus potrebbe tornare nel club argentino come dirigente

Il River Plate si appresta ad eleggere il nuovo presidente del club che succederà a Rodolfo D’Onofrio, in carica da otto anni. Ad una settimana dalla chiusura delle liste sale la candidatura di Antonio Caselli che, come riporta TyC Sports, avrebbe scelto l’ex Juve David Trezeguet per il ruolo di vicepresidente.

L’ex attaccante della Juventus potrebbe così tornare in Argentina nel ruolo di dirigente.