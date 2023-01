Zarate e un possibile clamoroso ritorno in Italia

Dopo le esperienze con Lazio e Inter, Mauro Zarate potrebbe tornare in Italia a cercarlo la Triestina in Serie C

L’argentino vorrebbe rilanciarsi dopo stagioni poco positive e nonostante un ingaggio elevato potrebbe comunque agevolare il suo trasferimento. La società alabradata starebbe valutando la fattibilità dell’affare assieme all’agente del giocatore. Lo scrive Sportitalia.