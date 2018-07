Trippier, magistrale gol su punizione in Croazia-Inghilterra – VIDEO

Passa in vantaggio l’Inghilterra con un magistrale calcio di punizione realizzato da Kieran Trippier: il video della rete dello 0-1

Kieran Trippier sblocca la semifinale tra Croazia – Inghilterra con un magistrale calcio di punizione. Alle ore 20 è iniziato il match tra le due Nazionali, valevole per un posto in finale contro la Francia che ieri sera ha eliminato il Belgio. Parte subito benissimo la nazionale dei Tre Leoni, con la partita che si è aperta immediatamente con il primo gol realizzato da Trippier dopo quattro minuti di gioco.

Al 4’ passa in vantaggio l’Inghilterra con uno splendido calcio di punizione realizzato da Kieran Trippier dai 25 metri. Il terzino destro del Tottenham e della Nazionale allenata da Southgate disegna una traiettoria fantastica su cui nulla può Subasic, il destro del britannico scavalca la barriera e si insacca all’incrocio dei pali. Inghilterra in vantaggio, la partita inizia in discesa per i Three Lions. Per la Croazia invece ci sarà bisogno di un’altra rimonta, la semifinale inizia subito con un colpo di scena.