Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool: il motivo

Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool per poi cambiare nuovamente squadra: ecco chi è pronto ad accoglierlo

Kostas Tsimikas saluta la Roma. I Giallorossi hanno dato l’ok al ritorno anticipato del terzino greco al Liverpool. Una mossa legata al valzer di mercato che vedrebbe Andrew Robertson destinato al Tottenham. A confermarlo è Fabrizio Romano su X.

🚨🇬🇷 Understand AS Roma have already given green light to Kostas Tsimikas return to Liverpool if Robertson joins Spurs.



It’s almost over between Tsimikas and Roma with #LFC ready to welcome the left back again.



No recall clause but club to club contact, as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/7D7XDawxIW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

PAROLE – «🚨🇬🇷 Si è appreso che la Roma ha già dato il via libera al ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool se Robertson si unirà agli Spurs.

È quasi finita tra Tsimikas e la Roma, con #LFC pronto ad accogliere nuovamente il terzino sinistro.

Nessuna clausola di richiamo ma contatto tra club, come riportato da @JacobsBen».

