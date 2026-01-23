Connect with us

Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool: il motivo

4 ore ago

Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool per poi cambiare nuovamente squadra: ecco chi è pronto ad accoglierlo

Kostas Tsimikas saluta la Roma. I Giallorossi hanno dato l’ok al ritorno anticipato del terzino greco al Liverpool. Una mossa legata al valzer di mercato che vedrebbe Andrew Robertson destinato al Tottenham. A confermarlo è Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨🇬🇷 Si è appreso che la Roma ha già dato il via libera al ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool se Robertson si unirà agli Spurs.
È quasi finita tra Tsimikas e la Roma, con #LFC pronto ad accogliere nuovamente il terzino sinistro.
Nessuna clausola di richiamo ma contatto tra club, come riportato da @JacobsBen».

