Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. I motivi e i retroscena spiegati dal The Guardian dietro alla decisione del ct. Cosa c’è di vero

Tuchel, i motivi dietro al rinnovo del ct tedesco con l’Inghilterra. Retroscena spiegati dal The Guardian riguardanti la decisione. Ultimissime

Quando Thomas Tuchel ha accettato la panchina dell’Inghilterra nell’ottobre 2024, sembrava il classico “mercenario di lusso”. Con un contratto iniziale di soli 18 mesi, l’obiettivo era chiaro e a breve termine: il Mondiale 2026. Tutti si chiedevano se la lontananza dai campi di allenamento quotidiani lo avrebbe annoiato, spingendolo a tornare presto alla guida di un top club.

Eppure, questa settimana, un Tuchel visibilmente entusiasta ha annunciato il rinnovo fino a Euro 2028. Cosa è cambiato? A questa domanda ha risposto in un pezzo molto documento sul The Guardian il giornalista Jacob Steinberg. Sicuramente il gruppo unito e le ottime qualificazioni mondiali hanno pesato, ma la motivazione principale è puro pragmatismo: il calcio delle nazionali offre oggi una stabilità che i club si sognano.

Il “tritacarne” delle panchine europee

Basta osservare il panorama di questo inizio di 2026. Da gennaio abbiamo già assistito a separazioni burrascose al Chelsea, al Manchester United, al Real Madrid e al Tottenham. La gestione di un club è diventata una ruota del criceto impazzita, caratterizzata da:

• Pressioni insostenibili. Calendari dilatati (tra nuova Champions League e Mondiale per Club), media asfissianti, ingerenze delle proprietà e direttori sportivi onnipresenti.

• Fallimenti fulminei. Enzo Maresca è imploso al Chelsea, Ruben Amorim si è scontrato con la dirigenza dello United, Xabi Alonso è stato “masticato e sputato” in meno di un anno a Madrid. Persino Arne Slot, pur avendo vinto la Premier con il Liverpool, ha la panchina che scricchiola.

L’illusione delle grandi piazze

Guardandosi intorno, le alternative scarseggiano. La Premier League è ricca ma tossica. Guardando al resto d’Europa, la disuguaglianza economica fa da padrona. In Italia, piazze storiche come Juventus o Milan non hanno le risorse economiche per competere ai massimi vertici della Champions o addirittura parteciparci. In Spagna c’è il vuoto dietro le solite due corazzate, mentre in Francia (PSG) e in Germania (Bayern Monaco) i ponti con il passato sono già stati tagliati.

Un nuovo paradigma

Tuchel ha semplicemente compreso l’antifona, e non è il solo. Mentre Jürgen Klopp continua a godersi il padel lontano dallo stress, il trentottenne Julian Nagelsmann si appresta a guidare la Germania nel suo secondo torneo consecutivo. Il calcio delle nazionali, un tempo considerato il prepensionamento degli allenatori, è diventato il rifugio ideale per i migliori strateghi d’Europa.