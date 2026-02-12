Tuchel Inghilterra, rinnovo fino al 2028 per il ct: «Felice e orgoglioso, non vedo l’ora di guidare la squadra al Mondiale». I dettagli ufficiali

Tuchel Inghilterra, è ufficiale il rinnovo fino al 2028 per il ct: ecco le sue parole dopo il prolungamento di contratto

A pochi mesi dal calcio d’inizio della Coppa del Mondo 2026, la Federazione Inglese manda un segnale fortissimo alle rivali e al proprio ambiente: Thomas Tuchel resta al comando. Il Commissario Tecnico della Nazionale dei Tre Leoni ha firmato ufficialmente il rinnovo del contratto, legandosi alla panchina inglese fino al giugno 2028.

Una mossa strategica che garantisce stabilità tecnica non solo per l’imminente torneo in Nord America, ma copre l’intero ciclo che porterà ai prossimi Campionati Europei. La FA ha voluto blindare l’ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco, spegnendo sul nascere qualsiasi voce di mercato post-Mondiale.

Le parole di Tuchel: “Amo lavorare con questi ragazzi”

La firma è stata accompagnata dalle dichiarazioni entusiaste dello stesso Tuchel, che ha sottolineato il legame creato con il gruppo squadra, una rosa che vanta talenti generazionali come Jude Bellingham e Phil Foden. “Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio periodo con l’Inghilterra“, ha dichiarato il tecnico tedesco. “Non è un segreto per nessuno che ho amato ogni minuto trascorso finora lavorando con i miei giocatori e allenatori”.

Obiettivo Coppa del Mondo

Con il futuro contrattuale ormai definito, l’attenzione si sposta interamente sul campo. L’Inghilterra, tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale, cerca quel trofeo internazionale che manca dal 1966. Tuchel non si nasconde e fissa l’obiettivo: “Non vedo l’ora di guidarli alla Coppa del Mondo“. La missione è chiara: trasformare il talento in vittoria, con la certezza di avere ancora due anni di tempo per plasmare la storia del calcio inglese.