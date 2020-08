Tuchel ha parlato dell’assenza di Verratti dai titolari per la partita di Champions League contro il Bayern Monaco

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’assenza di Marco Verratti dai titolari per la finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

«Verratti in panchina? Marco è pronto ma non per giocare titolare, non novanta minuti. Cominciamo con ragazzi che possano giocare nel caso tutta la partita, poi vedremo le chance di cambiare a gara in corso».