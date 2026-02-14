Connect with us
Tudor Tottenham, il croato ha firmato! L’ex Juve torna in panchina: accordo fino a giugno e per il futuro…

3 ore ago

Tudor al Tottenham: il croato firma e torna in panchina. L’ex Juve guiderà gli Spurs fino a giugno, mentre il club pianifica già il futuro

Igor Tudor torna in panchina dopo l’addio alla Juve: l’allenatore croato ha firmato un contratto a breve termine per assumere il ruolo di tecnico ad interim del Tottenham. La società londinese ha scelto di affidarsi a lui per traghettare la squadra fino al termine della stagione, dopo le recenti difficoltà e la necessità di dare una scossa all’ambiente.

L’accordo siglato tra le parti avrà validità solo fino a giugno e non prevede alcuna opzione di rinnovo. Una scelta chiara da parte del club, che vuole mantenere la massima flessibilità in vista della programmazione futura, lasciando aperte tutte le possibilità per la panchina della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham sta già valutando diversi profili per il progetto a lungo termine. Tra i nomi in cima alla lista figurano Roberto De Zerbi e Mauricio Pochettino, entrambi considerati candidati di primo piano per guidare gli Spurs nel nuovo ciclo tecnico.

