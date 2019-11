Turchia, Gunes: «Italia favorita del Gruppo A. Mancini? Ci conosce»

Gunes, CT della Turchia, rivale dell’Italia nel Gruppo di Euro 2020, ha commentato così il sorteggio di Bucarest

L’Italia è la nazionale favorita del Gruppo A: il commissario tecnico della Turchia, Senol Gunes, non ha alcun dubbio a riguardo. Ecco le considerazioni dell’allenatore raccolte da Tuttomercatoweb.com dopo i sorteggi di Euro 2020.

«E’ un gruppo che ha delle difficoltà di viaggio per tutti, ma l’Italia giocherà in casa e altre a Baku. Inoltre, guardando le altre nazionali, Mancini ha lavorato in Turchia e ci conosce, per Petkovic vale lo stesso discorso. Solo il Galles ci conosce di meno. Posso dire che l’Italia è la favorita, sta trovando fortuna nell’ultimo periodo, vincendo tutte le partite di qualificazione. Ma mi aspetto delle sorprese. Auguro il miglior in bocca al lupo a tutti i partecipanti del nostro gruppo».