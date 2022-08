Twente, Sadilek avverte la Fiorentina: «C’è entusiasmo, possiamo batterli»

Michal Sadilek, centrocampista del Twente, ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina

In conferenza stampa, Michal Sadilek ha parlato alla vigilia del match tra Twente e Fiorentina.

LE PAROLE – «Noi, quarti in Eredivisie, possiamo essere più forti della settima classificata in Serie A. Domani vogliamo giocare subito come abbiamo giocato il secondo tempo dell’altra settimana. Siamo entusiasti, tutto è possibile. Fisicamente ci saranno grandi battaglie in campo».