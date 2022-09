Udinese, ag. Udogie: «Giuntoli lo chiese, ma...»

Le parole dell’agente di Udogie su un retroscena di mercato: «Giuntoli lo chiese, ma non era il momento adatto per chiudere»

Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie ha rivelato un retroscena sul suo assistito, rivelando di un tentato approccio del Napoli. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss.

«Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. In quella occasione Giuntoli mi aveva chiesto Udogie, ma quello era momento difficile. C’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista, non si sapevano le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni. Quello non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si poteva assolutamente concludere positivamente».