Udinese, allarme dopo l’infortunio di Piotrowski contro l’Inter: si teme un lungo stop! Cosa filtra sull’entità del problema per il centrocampista

Scatta l’allarme rosso in casa Udinese all’indomani della sfida di campionato contro l’Inter. A preoccupare fortemente l’ambiente friulano e lo staff tecnico non è solo il verdetto del campo, ma soprattutto le condizioni di Jakub Piotrowski. Il centrocampista polacco, vero e proprio motore della mediana bianconera grazie alla sua fisicità e alla capacità di inserimento, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo, lasciando i compagni in apprensione.

L’episodio sfortunato si è verificato in seguito a un contrasto di gioco con Luis Henrique, il promettente attaccante brasiliano dei Nerazzurri. La dinamica è apparsa subito seria: Piotrowski ha avuto la peggio, rimediando una torsione innaturale o una botta molto forte al ginocchio che lo ha lasciato visibilmente sofferente sul prato verde. La smorfia di dolore e la richiesta immediata del cambio non fanno dormire sonni tranquilli. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ai decisivi esami strumentali: l’obiettivo è scongiurare lesioni gravi ai legamenti che comprometterebbero la stagione. Tutto il club attende il responso medico con il fiato sospeso.

QUI: le notizie del giorno sulla Serie A.