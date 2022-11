Le parole di Arslan prima del calcio d’inizio tra Udinese e Napoli: «Nelle ultime gare non abbiamo fatto molti punti, ma ne abbiamo persa solo una»

Il centrocampista dell’Udinese Tolgay Arslan ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Napoli.

«Abbiamo fatto benissimo nelle prime 10 giornate, mentre nelle ultime 4/5 non abbiamo fatto tanti punti. Ne abbiamo però persa una sola e non siamo qui per fare vacanza»