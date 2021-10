Udinese, i convocati per l’Atalanta: le scelte di Gotti

I convocati di Luca Gotti per la trasferta dell’Udinese a Bergamo contro l’Atalanta

In vista della sfida complicata contro l’Atalanta, Gotti ha perso Deulofeu per infortunio. Ecco i convocati dell’Udinese per la partita di Bergamo contro la squadra di Gasperini.

PORTIERI: Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos

DIFENSORI: Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao, De Maio; Soppy

CENTROCAMPISTI: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic

ATTACCANTI: Success; Beto; Pussetto; Nestorovski; Forestieri