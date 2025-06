Bertola è un nuovo giocatore dell'Udinese. Ecco il comunicato UFFICIALE sulla situazione - Calcio News 24

Bertola è un nuovo giocatore dell’Udinese: difensore di grande prospettiva fino al 2030. Il comunicato

Il futuro della retroguardia bianconera parla italiano: l’Udinese Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolò Bertola, uno dei difensori più promettenti del panorama nazionale. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2030, segno della fiducia riposta nel suo talento e nel suo potenziale di crescita.

Classe 2003, nato a Carrara il 23 marzo, Bertola è reduce da una stagione positiva con la maglia dello Spezia in Serie B, dove ha collezionato 28 presenze e 3 gol, dimostrando solidità difensiva e una spiccata propensione al gioco aereo. Difensore moderno, tecnico e strutturato fisicamente, rappresenta un profilo ideale per il calcio di oggi, capace di coniugare marcatura e impostazione.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Bertola (ricercato dall’Inter) ha esordito in Serie A proprio contro l’Udinese, al Bluenergy Stadium, il 14 maggio 2022, in una gara vinta 3-2 dagli aquilotti. Un debutto dal sapore simbolico, se si considera che da oggi quello stadio sarà la sua nuova casa.

Nel 2022-23 ha maturato esperienza in prestito al Montevarchi, in Serie C, dove ha giocato 22 partite segnando anche un gol. Tornato in Liguria nella stagione successiva, ha continuato a crescere, aggiungendo altre 16 presenze e una rete nel campionato cadetto.

Il percorso di Bertola non si ferma solo ai club: il difensore vanta infatti 2 presenze con l’Italia Under 19 e 6 con l’Under 21, confermando il suo status di prospetto seguito anche a livello federale.

Con il suo arrivo, l’Udinese aggiunge un tassello importante al proprio reparto arretrato e punta su un talento italiano per costruire la difesa del futuro. La firma fino al 2030 è un chiaro segnale della volontà del club di investire su giovani di qualità.

Inizia così una nuova avventura per Bertola: il suo percorso a Udine rappresenta un’opportunità per consacrarsi nel calcio che conta.

Benvenuto, Nicolò!