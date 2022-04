Udinese Cagliari, Cioffi sfida i sardi: «Avranno pane per i loro denti. Hanno tante assenze Covid, ma noi abbiamo già dato su questo tema»

Il mister dell’Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la partita contro il Cagliari ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le sue parole.

LAVORO DOPO LA SOSTA – «Sono molto soddisfatto di queste due settimane. La squadra ha lavorato molto bene sia sotto l’aspetto tecnico-tattico che sotto quello fisico».

IL RIENTRO DEI NAZIONALI – «Destiny, anche se non ha giocato, è tornato molto carico e motivato. Samardzic ha fatto una partita di fatica fisica e sacrificio contro l’Italia e, poi, un’ottima partita contro l’Inghilterra trovando anche il gol. E’ un ragazzo che ultimamente sto penalizzano un po’ ma nel quale credo molto. Per quanto riguarda Nahuel, penso che l’entusiasmo e l’energia che ti porta la nazionale a livello emotivo siano di gran lunga superiore a quello che ti toglie a livello fisico il viaggio. Per cui, come ho già detto, vorrei allenare venti nazionali».

NUYTINCK – «Quello che ci diciamo tutti giorni è che noi non abbiamo undici titolari. Siamo un gruppo pieno di risorse e, se manca un elemento, gioca un altro ed io non batto ciglio. I titolari che sostituiscono i titolari faranno bene e avranno motivazioni. E’ il caso di Bram che farà bene e, come sempre detto, è un giocatore importantissimo dentro e fuori dal campo».

CAGLIARI – «“Il Cagliari è una squadra che ha ritrovato energia e vitalità fisica abbinate ad un buon equilibrio. Non so se sarà una partita bloccata ma sono certo che verranno ad Udine agguerriti e troveranno un’Udinese altrettanto agguerrita: avranno pane per i loro denti».

ASSENZE NEL CAGLIARI – «Non cerco alibi per la mia squadra e non li trovo per gli altri. Non siamo i più indicati a parlare di casi Covid, abbiamo già dato noi abbondantemente su questo aspetto. Per quanto riguarda la partita di andata, è il passato e va dimenticata alla svelta. Ci aspettiamo una squadra vogliosa di far bene e di raccogliere punti».

APRILE FONDAMENTALE NELLA LOTTA SALVEZZA – «Ci aspettiamo una prestazione importante domani. Dopodomani e ancora avanti è troppo lontano. Noi vogliamo essere concentrati al 150%, perché il 110% non basta, sul qui ed ora».