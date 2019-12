Udinese Cagliari, i convocati di Maran: fuori Castro, torna Rog

Udinese Cagliari, i convocati di Maran: Castro non recupera, torna Rog. L’elenco completo dei sardi

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Udinese, in programma alla Dacia Arena e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Fuori Lucas Castro, dentro Marko Rog. L’elenco completo:

Portieri: Rafael, Aresti, Ciocci.

Difensori: Pinna, Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Oliva, Ionita, Deiola.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Ragatzu, Cerri.