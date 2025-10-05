Udinese Cagliari: sintesi, tabellino, moviola e cronaca

Udinese News
Udinese Cagliari 0-0 LIVE: inizia il match!
Udinese Cagliari, al Bluenergy Stadium, la sfida valida per la sesta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena il lunch match della 6ª giornata di Serie A 2025-2026: l’Udinese di Kosta Runjaic ospita il Cagliari guidato da Fabio Pisacane in una sfida che promette equilibrio e intensità. Le due squadre arrivano appaiate a quota 7 punti in classifica, a metà graduatoria, ma con stati d’animo opposti. I friulani cercano riscatto dopo le due battute d’arresto contro Milan e Sassuolo, mentre i rossoblù vogliono rialzarsi dopo il ko rimediato con l’Inter. Calcionews24 segue live il match!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane
Formazioni ufficiali Udinese Cagliari, le scelte dei due allenatori
Cagliari senza Gaetano contro l’Udinese: il numero 10 salta la trasferta del Bluenergy Stadium
