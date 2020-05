Udinese, Carnevale: «Serie A? La vedo davvero dura»

Il responsabile scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha espresso le sue considerazioni in merito alla ripresa del campionato di Serie A: «Aspettiamo il 18 maggio quando il Governo si dovrebbe pronunciare per il sì del campionato. Spero si possa ricominciare, ma la vedo dura davvero».

«Abbiamo un centro sportivo buono, ma non è stato classificato come altre società e al momento è difficile. Cosa succederà se verrà fuori un positivo? Dovranno stare fuori non si sa quanto e potremmo non avere giocatori a disposizione per la ripresa. Sarebbe un problema», ha concluso Carnevale.