Udinese, De Paul si racconta in una lunga intervista in cui parla non solo del presente ad Udine ma anche del futuro

Bella e interessante intervista quella rilasciata da Rodrigo De Paul sulle colonne de il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

«Fino a quando sarò qui darò tutto me stesso, scaricherò il contachilometri, chi mi conosce lo sa. L’Udinese mi ha dato la numero 10, mi ha portato qui e vuoi che dimentichi?. 40 milioni per me? Se valgo tutti quei soldi lo dite voi giornalisti, e non mi sembra un discorso fondamentale».

«Come immagino il mio addio? Una doppia festa. La mia perchè posso fare il grande salto. Quella di un club orgoglioso di avermi lanciato in tal senso. Sono due condizioni per me imprescindibili. Il modo migliore, ideale, per abbracciarci e per non vivere di rimorsi».