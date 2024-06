Udinese, la decisione su Cannavaro SCONVOLGE TUTTI: le ultime notizie sulla panchina dei bianconeri

L’Udinese ha preso la decisione definitiva sul futuro di Fabio Cannavaro, tecnico che è subentrato e ha salvato i bianconeri

Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore dell’Udinese. Arrivato ad aprile con il compito di salvare i bianconeri, l’ex campione del mondo è riuscito ad evitare la retrocessione in Serie B dopo buoni risultati.

Questo però a quanto pare non è bastato per essere confermato come tecnico dei friulani. La decisione è stata presa dalla società come comunica Fabrizio Romano.