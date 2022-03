L’Udinese annuncerà oggi il primo acquisto per la prossima stagione: sarà il 2002 Ebosele, oggi prevista la firma sul contratto

Dopo le visite mediche effettuate un mese fa, oggi è il giorno della possibile firma di Ebosele con l’Udinese.

Il terzino del Derby County arriverà a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno. Il classe 2002 sarà così il primo colpo per la prossima stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.